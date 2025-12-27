Комбриг Фатхутдинов: ВС РФ освобождали Димитров в три этапа

Российская армия приступила к освобождению города в сентябре 2025 года, отметил командир бригады

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска освобождали Димитров в три этапа, начиная с сентября 2025 года. Об этом сообщил командир бригады группировки войск "Центр" Рамиль Фатхутдинов.

"Подразделения бригады с 6 сентября по 26 декабря 2025 года выполняли задачу по освобождению города Димитрова. Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на три этапа", - сказал он.

По его словам, на первом этапе, с 6 по 30 сентября, разведывательный батальон бригады, используя эффект неожиданности, прорвал оборону противника и продвинулся до одного километра в глубину, создав плацдарм в населенном пункте.

На втором этапе, с 1 октября до 2 ноября, с целью блокирования путей снабжения противника в городе штурмовые группы овладели лесополосами и очистной станцией на севере Димитрова, тем самым отрезав сообщение окруженной группировки ВСУ.

Третий этап длился с 23 ноября по 27 декабря. К 7 декабря бригада закрепилась на ключевых позициях в центре города, а 27 декабря завершила разгром формирования ВСУ в городе.