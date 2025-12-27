Минобороны показало кадры освобождения Гуляйполя в Запорожской области

Населенный пункт освобождала группировка войск "Восток"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ показало кадры освобождения российскими войсками города Гуляйполе в Запорожской области.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" под контроль взят Гуляйпольский оборонительный район ВСУ с центром в городе Гуляйполе Запорожской области. В операции по освобождению населенного пункта участвовали 57-я и 60-я отдельные мотострелковые бригады 5-й армии, а также 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии 5-й армии и 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.