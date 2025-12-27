ТАСС: в Полтавской области уничтожен пункт управления бригады ВСУ

Сама бригада базируется в Волынской области на авиабазах Каменка-Бузка и Луцк и подчиняется Воздушному командованию "Запад"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пункт управления батареи перехватчиков БПЛА 540-й зенитной ракетной бригады ВСУ был уничтожен в Полтавской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Пункт управления батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов 540-й бригады уничтожен в районе населенного пункта Хорошки Лубенского района Полтавской области", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сама бригада базируется в Волынской области на авиабазах Каменка-Бузка и Луцк и подчиняется Воздушному командованию "Запад". "На вооружении бригады состоят зенитные ракетные комплексы С-200Д и С-300ПТ", - добавил представитель силовых структур.