ВС РФ зачищают подвалы Купянска от разрозненных групп ВСУ

Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки проводят зачистку подвальных помещений Купянска Харьковской области от разрозненных групп ВСУ. Об этом сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным Тайфун.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад". Там также опубликовали видео с бойцами, рассказывающими о ситуации в населенном пункте.

"Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника", - сказал он.-