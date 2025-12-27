Путин: создание полосы безопасности по границе с Украиной идет хорошими темпами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска хорошими темпами создают полосу безопасности по границе России и Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

"Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - сказал он.