Путин: создание полосы безопасности по границе с Украиной идет хорошими темпами

17:22
обновлено 17:27
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска хорошими темпами создают полосу безопасности по границе России и Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

"Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - сказал он. 

