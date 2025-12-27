Под Белгородом при детонации дрона ВСУ погиб мужчина

На месте атаки поврежден автомобиль

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Дрон ВСУ сдетонировал на парковке предприятия в районе хутора Гаевка Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В районе хутора Гаевка Волоконовского округа в результате детонации FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте атаки поврежден легковой автомобиль.