Путин: освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы наступления

Взятие города стало закономерным результатом, подчеркнул глава государства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Гуляйполе является вторым по величине городом Запорожской области, поэтому его освобождение открывает хорошие перспективы наступления. Такое мнение глава государства высказал во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

"Взятие города Гуляйполе в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии является закономерным результатом, который стал возможным благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовки личного состава к выполнению боевых задач. Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область", - отметил Путин.

Российский лидер также отметил эффективные действия соединений и воинских частей группировки войск "Центр" в ходе ликвидации формирований ВСУ, окруженных в районе Красноармейска Димитровской агломерации. "Контроль за городами Красноармейск и Димитров создают, как я уже сказал об этом, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики", - подчеркнул Путин.