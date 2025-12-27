Российские средства ПВО сбили 78 беспилотников ВСУ самолетного типа

БПЛА сбили за сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 78 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 747 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы специальной военной автомобильной техники.