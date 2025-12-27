ВС РФ развивают наступление в Днепропетровской области

Российская армия выполняет указания по созданию зоны безопасности с ДНР, заявил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" развивают наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.

"Развивается наступление в Днепропетровской области, где мы выполняем Ваши (верховного главнокомандующего - прим. ТАСС) указания по созданию зоны безопасности с Донецкой Народной Республикой. 90-я танковая дивизия в взаимодействии с 41-й армией ведет освобождение Новопавловки. Продолжаются бои в Новоподгородном", - сказал он.