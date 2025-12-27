ВС РФ ведут бои на юго-востоке и востоке Красного Лимана

Российские силы окружили группировку ВСУ в населенном пункте Дробышево и ведут ее уничтожение

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут бои в юго-восточной и восточной частях города Красный Лиман в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"На краснолиманском направлении окружена группировка противника в населенном пункте Дробышево, идет ее уничтожение. В Красном Лимане ведутся бои в юго-восточной и восточной частях города", - сказал Герасимов, докладывая президенту России.