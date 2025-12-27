ВСУ потеряли в зоне Южной группировки до 270 военных

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий российской Южной группировки войск до 270 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад и бригады морской пехоты в районах Былбасовки, Никифоровки, Стенок, Алексеево-Дружковки, Константиновки и Краматорска. За сутки противник потерял до 270 военнослужащих", - сказал он.

Общевойсковые подразделения и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожили танк, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов, материальных средств и ГСМ.

Кроме того, войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожили 8 антенн связи, наземный робототехнический комплекс, 21 блиндаж ВСУ, 6 пунктов управления и 7 антенн БПЛА. Сбито шесть беспилотников противника.