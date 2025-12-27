МО РФ: ВСУ спасались бегством из Димитрова в ДНР

Украинские военнослужащие не желали сдаваться в плен, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие спасались бегством, отступая из Димитрова в ДНР, и не желали сдаваться в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Штурмовые подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки выбивали противника из зданий и сооружений, которые украинские боевики использовали в качестве укрытий и безуспешно пытались оборудовать в них огневые точки для удержания позиций. Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожались огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.