Кимаковский: Гуляйполе был главным хабом ВСУ на пути к Запорожью

Освобождение населенного пункта ставит под угрозу оборону ВСУ в Орехове, заявил советник главы ДНР
17:42

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение Гуляйполя в Запорожской области ставит под угрозу оборону ВСУ в Орехове. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это был главный хаб ВСУ на пути к Запорожью.

"Освобождение Гуляйполя означает, что оборона противника в Орехове под угрозой. Это был один из главных хабов ВСУ в Запорожской области на пути к Запорожью", - сказал Кимаковский. 

