За двое суток "Запад" отразил пять контратак ВСУ в районе Купянска

Вместе с техникой уничтожено более 20 боевиков ВСУ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск в течение двух суток отразили пять контратак ВСУ в районе Купянска, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении подразделения 6-й армии отражают контратаки противника, пытающихся прорваться к городу Купянск. Идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника. В течение двух суток в районе Купянска отражены пять контратак противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Все контратаки отражены, утраты территории не допущено. В ходе контратак уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера". Вместе с техникой уничтожено более 20 боевиков ВСУ", - сказал он.