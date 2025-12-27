Группировка "Днепр" уничтожила свыше 60 украинских военнослужащих

Противник в том числе потерял 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов и 3 склада материальных средств

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили за сутки свыше 60 украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах Орехова, Лукьяновского, Григоровки, Новояковлевки и Степногорска.

"Общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем в зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 склада боеприпасов и 3 склада материальных средств", - сказал он.