Ветеран спецслужб рассказал об операции по раскрытию диверсанта накануне Курской битвы

Александр Безверхний отметил, что в ходе операции советской контрразведке удалось "обезличить" агента "135", который оказался ранее уже известным немецким шпионом по кличке Григорьев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний в интервью ТАСС раскрыл детали операции по поимке передающего данные о перемещении советских танковых частей и авиации немецкого шпиона незадолго до начала Курской битвы летом 1943 года.

"С 8 по 20 мая 1943 года оперативно-техническими средствами была зафиксирована передача 12 радиограмм из района Воронежа. Дешифровка показала, что неизвестный агент, которому присвоили условный номер "135", передавал немцам сведения о наличии танковых частей в районе станции Острожка и аэродрома истребительной авиации в районе Усмани, о движении воинских эшелонов в этом районе и характере перевозимых грузов. То обстоятельство, что телеграммы передавались в Варшаву, где размещалась разведывательная школа германской военной разведки, а также идентичность шифра другим, используемым германскими разведчиками, подготовленными в этой школе, позволило предположить, что агент "135" обучался в Варшавской разведшколе", - сказал он.

Генерал-полковник отметил, что в ходе операции советской контрразведке удалось "обезличить" агента "135", который оказался ранее уже известным немецким шпионом по кличке Григорьев.

"В целях поимки этого шпиона Главным управлением контрразведки (ГУКР) Наркомата обороны (НКО) "Смерш", органами НКГБ-НКВД в районе Воронежа были созданы 24 оперативно-разыскных группы, оборудованы радиопеленгаторные станции на дорогах, прилегающих к Воронежу, усилена заградительная служба", - проинформировал Безверхний. Он отметил, что большую роль в этой операции сыграл агент германской разведки А. И. Мищенко, который добровольно явился с повинной в органы "Смерш".

"28 мая 1943 года при посадке в поезд на станции "Воронеж-1" А. И. Мищенко опознал Григорьева, после чего тот был задержан. Будучи уличен, Григорьев показал, что является бывшим начальником радиостанции 780-го полка 214-й стрелковой дивизии старшим сержантом Задорожным В. С., попавшим в плен к немцам 24 июля 1941 года", - рассказал генерал-полковник. Он отметил, что по итогам операции за разоблачение особо опасного шпиона А. И. Мищенко был освобожден от уголовного преследования, восстановлен в звании и награжден медалью "За отвагу".

"На основании указаний Верховного главнокомандующего [Иосифа Сталина] начальник ГУКР "Смерш" Виктор Семенович Абакумов принял действенные меры по активизации оперативного розыска, созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта, которая стала непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов", - добавил Безверхний.

"Смерш"

19 апреля 1943 г., в ходе Великой Отечественной войны секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР № 415-138сс в СССР были созданы контрразведывательные органы "Смерш".

Всего в ходе войны военными контрразведчиками было выявлено около 30 тыс. шпионов, ликвидированы сотни разведывательно-диверсионных групп противника, проведена фильтрация миллионов военнопленных и советских граждан, угнанных на работу в Германию и возвращавшихся на родину.

Через год после окончания Великой Отечественной войны, 4 мая 1946 г., органы "Смерш" были реформированы и вошли в состав Министерства госбезопасности СССР в качестве самостоятельного 3-го Главного управления. 7 мая 1946 г. министром госбезопасности стал Виктор Абакумов, возглавлявший "Смерш" НКО. В 1951 г. он был арестован по обвинению в госизмене и в 1954 г. расстрелян.