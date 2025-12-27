Интервью

Экс-глава контрразведки: Германия исподтишка ведет войну с советскими памятниками

Руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000–2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний рассказал во второй части эксклюзивного интервью ТАСС, почему "дело Скрипаля" — грубая провокация, кто на Украине занимается позорным сносом памятников Ленину и как сохраняют память о контрразведчиках

Гулия Леваненкова

Александр Безверхний © "Ветераны военной контрразведки"

"Дело Скрипаля"

— Александр Георгиевич, в первой части беседы мы говорили об идеологической борьбе с РФ. Можно ли назвать крупнейшей информационной диверсией заявления Британии о причастности России к отравлению Скрипалей?

— В контексте событий, связанных с "делом Скрипаля", я приведу цитату еще одного классика — Владимира Ильича Ленина: "Есть такое латинское изречение "cui prodest" — "кому выгодно?" Кому выгодно устранять преступника, пусть даже такого одиозного, как Скрипаль, таким изощренным способом, да еще и на территории иностранного государства? Абсурд этой ситуации заключается в том, что Скрипаль более пяти лет провел в пенитенциарных заведениях на территории России, где находился в полной доступности для специальных служб и правоохранительных структур.

Здесь мы имеем дело с такой же проекцией собственных приемов и методов на деятельность российской военной разведки, которая стала объектом сенсационных спекуляций. Говоря о "приемах и методах", я подразумеваю пресловутую "лицензию на убийство", которая на законодательном уровне позволяет британским спецслужбам физически устранять лиц, "угрожающих национальной безопасности".

Задайте себе вопрос — стоило ли обменивать жизнь помилованного предателя, который отсидел почти половину своего срока, на значительный для страны репутационный ущерб, а также на десятки российских дипломатов, которые были высланы из Великобритании и других стран, проявивших "солидарность" с Лондоном?

"Дело Скрипаля" По делу "Об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля" Соединенное Королевство покинуло около 80 россиян, из них 23 дипломата, еще более 100 дипломатов вернулось в Россию из других стран. Показать еще

Кто остался в выигрыше от этого? По-моему, ответ очевиден. Операцию британских спецслужб, связанную с "делом Скрипаля", можно назвать грубой провокацией, целями которой являлись демонизация России в глазах мирового сообщества и дальнейшая эскалация конфликта в дипломатических отношениях двух стран.

Смерш

— Перейдем к историческим вопросам. 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш" НКО СССР. Что входило в задачи Смерша?

— После победы в Сталинграде Красная армия перешла в наступление на всех фронтах. Изменившийся характер боевых действий требовал придания работе военной контрразведки активного, наступательного характера.

"Смерш" 19 апреля 1943 года Сталин утвердил постановление СНК СССР, в соответствии с которым Управление особых отделов было изъято из НКВД и передано в Народный комиссариат обороны. Образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Показать еще

Основными задачами, которые возлагались на новую структуру, являлись борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок; с предательством, изменой Родине и дезертирством на фронтах. При этом Смерш освобождался от всех несвойственных военной контрразведке задач.

В результате проведенной реформы была создана компактная, эффективная спецслужба — та самая "умная сила", которая отвечала вызову времени. Она, как точно настроенный инструмент, без лишних "фильтров" незамедлительно информировала высшее руководство страны о ситуации в Вооруженных силах, их готовности выполнять поставленные боевые задачи.

На основании указаний Верховного главнокомандующего начальник ГУКР "Смерш" Виктор Семенович Абакумов принял действенные меры по активизации оперативного розыска, созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта, которая стала непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов.

— Можете ли вы привести яркий пример сражений, где контрразведчики сыграли решающую роль?

— Автор лучшей книги о военных контрразведчиках "Момент истины (В августе сорок четвертого…)" Владимир Осипович Богомолов приводит в романе довоенное высказывание Иосифа Сталина: "Для того, чтобы выиграть сражение во время войны, могут понадобиться сотни тысяч красноармейцев; а для того, чтобы провалить этот выигрыш на фронте, достаточно подрывных действий всего нескольких шпионов".

Например, масштабную подготовку к операции на Курской дуге могла расшифровать перед противником работа всего лишь одной агентурной радиостанции. С 8 по 20 мая 1943 года оперативно-техническими средствами была зафиксирована передача 12 радиограмм из района Воронежа. Дешифровка показала, что неизвестный агент, которому присвоили условный номер "135", передавал немцам сведения о наличии танковых частей в районе станции Острожка и аэродрома истребительной авиации в районе Усмани, о движении воинских эшелонов в этом районе и характере перевозимых грузов.

То обстоятельство, что телеграммы передавались в Варшаву, где размещалась разведывательная школа германской военной разведки, а также идентичность шифра другим используемым германскими разведчиками, подготовленными в этой школе, позволило предположить, что агент "135" обучался в Варшавской разведшколе. Кроме этого, из показаний ранее арестованных агентов школы было известно, что немцы в конце апреля 1943 года намеревались перебросить в район Воронежа своего агента по кличке "Григорьев", что дало основание полагать, что агенты "135" и "Григорьев" — одно и то же лицо.

В целях поимки этого шпиона ГУКР НКО "Смерш" органами НКГБ-НКВД в районе Воронежа было создано 24 оперативно-розыскных группы, оборудованы радиопеленгаторные станции на дорогах, прилегающих к Воронежу, усилена заградительная служба. В одну из групп, производивших розыск на железнодорожных станциях и в поездах, был включен ранее переброшенный варшавским разведцентром в район Мичуринска и добровольно явившийся с повинной в органы Смерша агент германской разведки А.И. Мищенко, хорошо знавший "Григорьева" в лицо.

28 мая 1943 года при посадке в поезд на станции "Воронеж-1" А.И. Мищенко опознал "Григорьева", после чего тот был задержан. Будучи уличен, "Григорьев" показал, что является бывшим начальником радиостанции 780-го полка 214-й стрелковой дивизии старшим сержантом Задорожным В.С., попавшим в плен к немцам 24 июля 1941 года. В ночь с 23 на 24 апреля 1943 года он был переброшен на самолете в район Усмани с заданием установить наличие воинских частей и движение их по железным дорогам на линиях Воронеж — Грязи, Воронеж — Лиски, Воронеж — Курск.

С этого момента и до задержания "Григорьев" выполнял роль фланера — агента, собирающего разведывательные сведения (главным образом о передвижении войск и техники), перемещаясь со станции на станцию, нигде подолгу не задерживаясь, чтобы не привлекать к себе внимания. По итогам этой операции за разоблачение особо опасного шпиона, поставившего под угрозу проведение стратегической операции, А.И. Мищенко был освобожден от уголовного преследования, восстановлен в звании и награжден медалью "За отвагу".

Сохранение памяти

— Как вы считаете, понимает ли современное молодое поколение в полной мере тот вклад, который внесли контрразведчики в общую Победу?

— Молодому поколению важно знать, что, кроме военной составляющей — армады танков, пушек, самолетов и живой силы, враг бросил на Восточный фронт тысячи шпионов, диверсантов и террористов, которые должны были подготовить условия для разгрома Красной армии. Борьба с этим коварным и опасным врагом превратилась в еще один фронт Великой Отечественной войны. Победы и поражения здесь зачастую определяли исход крупных наступательных и оборонительных операций, судьбы тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Военные контрразведчики со своей задачей справились — нанесли решительное поражение немецко-фашистским спецслужбам. Тем самым оказали большую помощь Красной армии в разгроме гитлеровских войск. Всего за годы войны советскими органами госбезопасности обезврежено более 30 тыс. шпионов, 3,5 тыс. диверсантов и 6 тыс. террористов. По итогам войны Верховный главнокомандующий ВС СССР Иосиф Виссарионович Сталин объявил военным контрразведчикам благодарность за их вклад в приближение Победы.

Десятки сотрудников военной контрразведки были представлены к званию Героя Советского Союза. К сожалению, большинство реляций и представлений к этому высокому званию, которые мы сегодня находим в архивах, остались нереализованными. Только четыре военных контрразведчика: Петр Анфимович Жидков, Григорий Михайлович Кравцов, Василий Михайлович Чеботарев и Михаил Петрович Крыгин были удостоены звания Героя Советского Союза. Все — посмертно. Тысячи армейских чекистов были награждены правительственными наградами, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени, полководческими орденами Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Нахимова.

— Почему так важно сохранение исторической памяти? Что для этого нужно делать, на ваш взгляд? Какое значение в этом имеет акция "Молчаливое эхо войны"?

— К сожалению, в большинстве западных стран развернута самая настоящая война с советским историческим наследием. Памятники воинам-освободителям безжалостно сносят, совершают самые настоящие акты вандализма: заливают краской, наносят кощунственные надписи и символы. После антиконституционного переворота на Украине там прокатилась волна русофобии, сметая стоящие у нее на пути монументы нашей общей истории. Дикари XXI века объявили охоту на памятники фактическому создателю Украины как государства Владимиру Ленину, цинично назвав это позорное явление "ленинопад".

С особой ненавистью украинские радикалы взялись за уничтожение монументов, посвященных сотрудникам государственной безопасности и правоохранительных органов. В мае 2016 года в Киеве был демонтирован памятник "Мужественным чекистам — бойцам Революции", неоднократно подвергавшийся актам вандализма с 2009 года. В 2021 году в Николаеве был уничтожен памятник "Солдатам правопорядка", также известный как памятник чекистам. Как оказалось, война с советскими памятниками была развязана и на территории современной Германии, руководство которой обещало сохранять наши воинские мемориалы в их первоначальном виде. Здесь она ведется тихо, без привлечения лишнего внимания, как будто исподтишка.

Незавидна судьба обелиска "Памяти советских военных контрразведчиков, павших в Великой Отечественной войне 1941–1945", который находился на территории 7-го военного городка в г. Потсдаме. Он был сооружен в ознаменование 40-летия Победы советского народа над немецким фашизмом и торжественно открыт 9 мая 1985 года. После вывода российских войск из Германии памятник постепенно приходил в запустение, а вскоре и вовсе был разрушен.

Варварски демонтированные со стелы щит и меч теперь экспонируются в музее "Бывшая тюрьма КГБ в Потсдаме" (также "Тюрьма Ноер Гартен в Потсдаме" — прим. ТАСС). Это псевдонаучное учреждение освещает деятельность спецслужб СССР и ГДР исключительно в негативном свете. Еще несколько фрагментов памятника, в том числе мемориальная доска, представлены в экспозиции выставки Потсдамского музея "Потсдам под красной звездой".

В этих условиях российское общество встало на защиту правды и справедливости, за сохранение исторической памяти. В первую очередь это нашло отражение в создании новых мемориалов и музейных комплексов, которые, как "свечи памяти", стали "зажигаться" в местах кровопролитных сражений Великой Отечественной. В общенациональном движении по сохранению и защите исторической памяти принимают активное участие и военные контрразведчики. С 2007 года при содействии Минобороны России, ветеранских организаций и благотворительных фондов, а также при активном участии заинтересованных подразделений Федеральной службы Департаментом военной контрразведки реализуется всероссийская благотворительная программа "Молчаливое эхо войны".

В ее рамках ведется поисковая работа, поддерживаются в надлежащем состоянии воинские захоронения, устанавливаются стелы, памятные знаки и обелиски. С 2009 года сооружаются мемориалы "Часовые памяти". Ежегодно к проекту присоединяются все новые российские регионы. Мемориалы уже установлены в Калининградской, Псковской, Смоленской, Ленинградской, Мурманской, Курской областях, республиках Дагестан и Карелия, в городах-героях Волгограде и Севастополе, городах воинской славы Волоколамске, Хабаровске, Орле и Пензе.

В этом году в число участников благотворительной программы вошла братская Республика Беларусь. Юбилейная — 20-я часовня в память о тех, кто ушел защищать Родину и не вернулся, была открыта на окраине небольшого белорусского городка Крупки в 100 км от Минска. В ближайшее время планируется открытие часовни в Петропавловске-Камчатском. Эта часовня будет символизировать связь нескольких поколений защитников Отечества — воинов, отразивших здесь атаки англо-французской эскадры в 1854 году, и защитников Дальнего Востока от японских милитаристов.

— Александр Георгиевич, вы смотрели новую экранизацию книги "Момент истины" — фильм "Август"? Как относитесь к тому, что продолжают снимать фильмы о контрразведчиках?

— Конечно, кинематограф может и должен использоваться нами как средство формирования в обществе положительного мнения о нашей работе. Нужно только показывать правду о непростой работе сотрудников госбезопасности. Но в каком свете порой предстает перед нами образ этого сотрудника в современном кино? Настоящей притчей во языцех стала его васильковая фуражка (форменный головной убор сотрудников НКВД — прим. ТАСС) — где появляется она, там нарушаются законы и попираются права главных героев, которые, кроме борьбы с врагом очевидным, вынуждены противостоять своему антагонисту из НКВД.

Александр Матвеев Александр Матвеев, генерал-лейтенант, первый заместитель начальника 3-го Главного Управления КГБ СССР (в 1966–1979 годах), руководитель Совета ветеранов органов военной контрразведки: "В работе постоянно опирайтесь на общественное мнение, выступайте перед людьми, добивайтесь их расположения, чтобы они приходили, помогали нам, указывали на наши слабые стороны. Особистов должны уважать, а не бояться, к ним должны приходить за советом, к их мнению — прислушиваться". Показать еще

Самое страшное, что подобные исторические фальсификации очень мешают тем, кто сегодня выполняет оперативные задачи: борется с натовскими и украинскими спецслужбами, террористами и экстремистами всех мастей, организованной преступностью.

К счастью, в последнее время все чаще появляются кинокартины, в которых правдиво рассказывается о роли и месте сотрудника госбезопасности в годы войны. Одним из таких фильмов является "Август". Я считаю, что появление этой картины, особенно в дни проведения специальной военной операции, свидетельствует о патриотическом подъеме в обществе, о наличии у людей соответствующего запроса — узнать правду о вкладе органов государственной безопасности в победу над врагом.

Важно отметить, что основной аудиторией фильма является наша молодежь, которая сегодня стала мишенью для враждебных России сил. Используя современные социальные технологии, они стремятся манипулировать нашими детьми, склонять их к совершению преступлений экстремистской, террористической и диверсионной направленности.

Зритель увидел в картине огромную и самоотверженную работу фронтовых контрразведчиков. Их биографии, профессиональные навыки, достоинства и недостатки. Считаю, что "Август" — очень достойная и своевременная картина. Такие картины нужно снимать чаще. Необходимо освещать деятельность отечественных спецслужб в средствах массовой культуры. В обществе есть запрос на это — люди желают знать правду о работе военной контрразведки как в годы Великой Отечественной войны, так и в дни проведения специальной военной операции.

Первую часть интервью можно прочитать здесь