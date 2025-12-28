ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Посты воздушного наблюдения у Купянска наносят значительный ущерб ВСУ

Минобороны опубликовало кадры боевой работы 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" в районе населенного пункта
Редакция сайта ТАСС
02:00

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" эффективно выполняют задачи по противодействию БПЛА и наносят значительный ущерб огневой мощи ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие действуют профессионально и слаженно, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки. В ходе активной обороны расчеты постов воздушного наблюдения успешно отражают попытки воздушных атак противника, нанося значительный ущерб его огневой мощи. Наличие всего спектра средств противодействия вражеским БПЛА и работа в круглосуточном режиме позволяют эффективно контролировать ситуацию на вверенном участке фронта", - рассказали в военном ведомстве, опубликовав кадры боевой работы расчетов 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине