Посты воздушного наблюдения у Купянска наносят значительный ущерб ВСУ

Минобороны опубликовало кадры боевой работы 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" в районе населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" эффективно выполняют задачи по противодействию БПЛА и наносят значительный ущерб огневой мощи ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие действуют профессионально и слаженно, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки. В ходе активной обороны расчеты постов воздушного наблюдения успешно отражают попытки воздушных атак противника, нанося значительный ущерб его огневой мощи. Наличие всего спектра средств противодействия вражеским БПЛА и работа в круглосуточном режиме позволяют эффективно контролировать ситуацию на вверенном участке фронта", - рассказали в военном ведомстве, опубликовав кадры боевой работы расчетов 121-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Купянск Харьковской области.