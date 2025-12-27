Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Младший сержант Владислав Рассомаха, выполняя задачи по прикрытию штурмовой группы из укрытия, из снайперской винтовки ликвидировал командиров подразделений ВСУ.

ВСУ 19 раз обстреляли населенные пункты ДНР за прошедшие сутки. Трое человек получили ранения, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

