В Запорожской области уверены, что в Гуляйполе восстановят инфраструктуру

Жители также со временем вернутся, отметил председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Жители со временем вернутся в освобожденное российскими войсками Гуляйполе, а инфраструктура города будет восстановлена. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Уверен, что в Гуляйполе со временем будут возвращаться жители, а инфраструктура будет восстановлена при поддержке региональной и федеральной власти. Общественники Запорожской области ждут дальнейшего продвижения российских войск и возможности включиться в работу по восстановлению освобожденных населенных пунктов", - сказал он.

Бибаров-Государев подчеркнул, что Гуляйполе, несмотря на небольшую численность населения, является одним из крупнейших городов Запорожской области и имеет "серьезный потенциал для развития сельского хозяйства и промышленности".

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления войск СВО и совещания с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Российский лидер отметил, что освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, а высокие темпы наступления группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска зачистили свыше 7 тыс. зданий и строений в ходе освобождения Гуляйполе.