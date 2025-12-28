ТАСС: ВСУ сбежали с позиций у Лимана в Харьковской области

В российских силовых структурах добавили, что враг оставил позиции, несмотря на имеющиеся средства для обороны

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ВСУ оставили позиции в лесу возле Лимана Харьковской области, несмотря на имеющиеся средства для обороны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в лесу возле Лимана бойцы "Севера" значительно продвинулись вглубь леса и заняли 14 опорных пунктов ВСУ, закрепляются. На 6 из 14 занятых позициях личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны", - сказал собеседник агентства.

11 декабря в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Север" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области.