Бойцы "Востока" уничтожили 4 наземных робота и 3 пункта БПЛА ВСУ у Гуляйполя

Также выявили расчеты беспилотной авиации противника, размещение антенн и оборудования, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 4 наземных робототехнических комплекса и 3 пункта управления беспилотниками противника в районе Гуляйполя (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение противником беспилотных наземных робототехнических комплексов (НРТК), задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по [четырем] выявленным целям", - рассказали в российском военном ведомстве.

Кроме того, там отметили работу артиллеристов у Гуляйполя. "В ходе воздушной разведки расчетами БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" в лесополосах западнее населенного пункта Гуляйполе выявлены расчеты беспилотной авиации противника, а также размещение антенн и оборудования, используемых для управления беспилотной авиацией. <…> Ствольная артиллерия нанесла прицельные удары по обозначенным целям", - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что в результате действий российских войск была нарушена система снабжения противника, а также сорвана попытка ВСУ нарастить плотность воздействия ударных дронов западнее Гуляйполя.