Бойцы "Востока" уничтожили 4 наземных робота и 3 пункта БПЛА ВСУ у Гуляйполя
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 4 наземных робототехнических комплекса и 3 пункта управления беспилотниками противника в районе Гуляйполя (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны России.
"Западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение противником беспилотных наземных робототехнических комплексов (НРТК), задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по [четырем] выявленным целям", - рассказали в российском военном ведомстве.
Кроме того, там отметили работу артиллеристов у Гуляйполя. "В ходе воздушной разведки расчетами БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" в лесополосах западнее населенного пункта Гуляйполе выявлены расчеты беспилотной авиации противника, а также размещение антенн и оборудования, используемых для управления беспилотной авиацией. <…> Ствольная артиллерия нанесла прицельные удары по обозначенным целям", - проинформировали в министерстве.
Там отметили, что в результате действий российских войск была нарушена система снабжения противника, а также сорвана попытка ВСУ нарастить плотность воздействия ударных дронов западнее Гуляйполя.