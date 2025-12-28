В Каменке-Днепровской из-за удара ВСУ по микроавтобусу пострадали два человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали при помощи БПЛА микроавтобус в прифронтовом городе Каменке-Днепровской в Запорожской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали в Каменке-Днепровской микроавтобус. В результате ранения получили два мирных жителя, оба были доставлены в местную центральную районную больницу", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, ВСУ атаковали территорию района электросетей, обошлось без пострадавших и разрушений.