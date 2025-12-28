Над регионами России за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 - над территорией Самарской области, по 3 БПЛА - над территориями Белгородской, Курской и Саратовской областей, по 2 - над территориями Волгоградской и Ростовской областей", - сказали там.