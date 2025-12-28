Бойцы "Востока" за сутки уничтожили четыре станции Starlink

Противник также потерял 12 пунктов управления беспилотной авиацией

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие "Востока" уничтожили 4 станции связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.