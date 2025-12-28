ВС РФ поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики

Также российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Силами Вооруженных Сил РФ нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и местам расположения украинских военных и наемников. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, поражены ключевые цели в 148 различных районах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

По данным Минобороны, для нанесения ударов применялись средства оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В перечень пораженных объектов вошли энергетическая инфраструктура, обслуживающая украинский ВПК, производственные цеха, выпускающие компоненты для ракетных двигателей, а также площадки, где осуществляется сборка и подготовка к запуску дронов дальнего радиуса действия. Кроме того, ударам подверглись районы временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.