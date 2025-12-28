Сапер Мороз: ВСУ маскируют мины под растения в Херсонской области

Противник минирует тропинки, дороги и пути подвоза, уточнил российский боец

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие минируют территорию Херсонской области противопехотными и противотанковыми минами, маскируя их под кусты, травку и ветки. Об этом рассказал сапер с позывным Мороз.

"Работаем накладным зарядом. Берется любая длинная палка, тротиловая шашка, скотч и зажигательная трубка. Закладывается рядом с боеприпасом, который необходимо уничтожить и ликвидируется. Также противник, как правило, использует такие боеприпасы как ПТМ-3 и ОЗМ-72. Они все ставятся на электромагнитный датчик, который срабатывает при приближении. Взрывчатые вещества противник маскирует под кусты, траву и ветки. Минируют тропинки, дороги и пути подвоза", - сказал он в видео Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на каховском направлении в Херсонской области.

"Военные инженеры обнаруживают и обезвреживают десятки взрывоопасных предметов, которые представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданских лиц. Украинские вооруженные формирования нередко препятствуют работам по разминированию, подвергая группы саперов артиллерийским обстрелам и атакам БПЛА", - добавили в министерстве.