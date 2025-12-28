ТАСС: в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ

Вячеслава Луценко, предположительно, уничтожили на константиновском направлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Командир батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Вячеслав Луценко ликвидирован в зоне СВО на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В зоне СВО ликвидирован командир батальона 28-й омбр подполковник Луценко Вячеслав Анатольевич из Киева. Предположительно, подполковника ликвидировали в ДНР на константиновском направлении", - сказал собеседник агентства.