ВСУ потеряли блиндажи и тяжелый коптер в зоне действия Южной группировки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили блиндажи, пункты дислокации личного состава, наземные роботизированные платформы и тяжелый коптер R-18 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевых действий за сутки разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и передали координаты двух блиндажей и двух пунктов временной дислокации (ПВД) с живой силой противника расчетам беспилотных систем и артиллерии. Операторы беспилотных систем точным попаданием уничтожили блиндаж, в котором находилась живая сила противника. Также артиллеристы Южной группировки войск точными попаданиями из 122-мм орудия Д-30 уничтожили еще один блиндаж и два ПВД с живой силой противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о том, что на константиновском направлении операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии группировки уничтожили два пункта управления беспилотниками противника с тремя наземными робототехническими комплексами (НРТК), задействованными противником для доставки материальных средств, и коптером R-18.

На этом же направлении расчетами артиллерии и беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки были уничтожены два наблюдательных поста и личный состав противника.