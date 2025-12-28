ВСУ потеряли пикап, укрепления, орудие и антенны связи на северском направлении

Боевую задачу выполнили военные группировки войск "Юг"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы и беспилотчики группировки войск "Юг" уничтожили миномет, блиндаж, пикап, пункт управления БПЛА и две антенны связи ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили 82-мм миномет, блиндаж с личным составом и антенну противника. Точными попаданиями цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы БПЛА и расчеты артиллерии группировки в ходе контрбатарейной борьбы и выявления огневых точек ВСУ также обнаружили и уничтожили пикап с личным составом, пункт управления беспилотниками и антенну связи противника на северском направлении.