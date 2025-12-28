ВСУ пять раз за сутки атаковали Запорожскую область

Также была попытка атаки территории центральной районной больницы в городе Каменка-Днепровская, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки пять раз нанесли удары по территории Запорожской области, в том числе по районной больнице в городе Каменка-Днепровская, пострадавших в результате атак нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника по Каменско-Днепровскому муниципальному округу. Хаотичная атака была по селу Великая Знаменка, в результате поврежден надземный газопровод. Также была попытка атаки территории центральной районной больницы в городе Каменка-Днепровская, пострадавших нет, БПЛА упал без детонации", - написал он в своем Telegram-канале.