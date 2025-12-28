Марочко: ВС РФ успешно продвигаются на северо-запад от Димитрова

Российские военнослужащие ведут активные боевые действия в районе населенного пункта Родинское, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы успешно продвигаются от Димитрова в северо-западном направлении к Родинскому Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Димитров пал. Наши военнослужащие сейчас ведут активные боевые действия уже северо-западнее от данного населенного пункта - в районе населенного пункта Родинское, который в ближайшее время, по той информации, которая поступает, падет. Наши военнослужащие освободят его, мне кажется, до конца текущего года", - считает военный эксперт.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Димитров полностью окружен, ВСУ не получили разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами.