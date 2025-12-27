РФ готова к дальнейшей работе с США по выработке договоренностей по Украине

Москва ценит усилия американского президента Дональда Трампа и его команды по достижению мирного урегулирования, отметил глава МИД России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. РФ нацелена на дальнейшую работу с американскими переговорщиками по выработке договоренностей по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Ценим усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мирного урегулирования. Нацелены на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта", - сказал он.

24 декабря Владимир Зеленский обнародовал план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты, касающиеся территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.