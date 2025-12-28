Артиллеристы РФ уничтожили пункты БПЛА и склад боеприпасов ВСУ у Красноармейска

Расчет произвел серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, поразив все обнаруженные цели, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Расчет артиллерии группировки войск "Центр" уничтожил пункты управления беспилотниками и склад боеприпасов противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийский расчет 130-миллиметровой пушки М-46 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" нанес точный огневой удар по пункту управления БПЛА и складу с боеприпасами ВСУ на красноармейском направлении", - сообщили в военном ведомстве.

Там уточнили, что расчет произвел серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, уничтожив все обнаруженные цели. "В результате огневого воздействия произошел подрыв склада с боеприпасами украинских боевиков. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров", - отметили в министерстве.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.