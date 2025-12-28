ТАСС: в Мирополье пропала без вести группа солдат ВСУ

Украинское командование "бросило их на убой", сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группу солдат из новосформированной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в первый же день бросили на убой в Мирополье Сумской области, где она пропала без вести. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщили агентству, что 78-й отдельный десантно-штурмовой полк преобразован в 78-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ и переброшен в район Мирополья.

"В первый же день группу военнослужащих бригады отправили якобы на позиции ВСУ, после чего она в полном составе пропала без вести. Безусловно, ни о каком контроле позиций не было и речи, опорники уже давно были заняты российскими бойцами, а украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Руководил отправкой командир бригады полковник Роман Евчун с позывным Топаз, участник АТО - так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе, бывший замкомбата 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.