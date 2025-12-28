Южная группировка войск уничтожила 10 наземных роботов ВСУ за сутки

Противник также лишился 19 блиндажей

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки на краматорском, константиновском и северском направлениях 10 наземных робототехнический комплексов, 8 пунктов управления беспилотниками, а также 19 блиндажей ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 7 антенн связи, 10 наземных робототехнических комплексов, 19 блиндажей ВСУ, 9 антенн и 8 пунктов управления ВПЛА. Сбито семь беспилотников противника", - сказал Астафьев.