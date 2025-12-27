Марочко: ВС РФ широким фронтом давят на ВСУ на северо-западе ЛНР

Военный эксперт сообщил, что российские военные действуют на оккупированном участке

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Российские военные широким фронтом давят на подразделения Вооруженных сил Украины на оккупированном участке на северо-западе Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

24 декабря Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы, оттеснив ВСУ на четырехкилометровом участке фронта на северо-западе Луганской Народной Республики, на полкилометра вклинились в оборону противника на данном участке.

"Наши военнослужащие имеют небольшие успехи на западе от населенного пункта Надия Луганской Народной Республики. Также с Першотравневого идет серьезное давление на украинских боевиков в юго-восточном направлении. Следовательно, мы на широком участке фронта выдавливаем боевиков с их позиций и продвигаемся вдоль административной границы Луганской Народной Республики. Одновременно с формированием буферной зоны на территории Харьковской области", - сказал он.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъектов.