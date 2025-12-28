ВСУ атаковали дорожную технику в Брянской области
Редакция сайта ТАСС
11:29
БРЯНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе дорожную технику во время расчистки дорог от снега в Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Украинские нацисты атаковали дроном-камикадзе в селе Шилинки Суземского района дорожную технику во время расчистки дорог от снега. К счастью, водитель не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки поврежден автогрейдер. Работают оперативные и экстренные службы.