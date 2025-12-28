В Запорожской области уверены, что Гуляйполе вновь станет форпостом России

У города также есть потенциал для развития сельского хозяйства и промышленности, отметил председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Освобожденное российскими войсками Гуляйполе в Запорожской области вновь станет форпостом России, вернувшись к своим истокам. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"По сути, освобождение Гуляйполя российской армией стало возвращением этого города к истокам, к тем временам, когда это поселение было форпостом, которое защищало рубежи России. Ведь именно с этой целью в свое время этот населенный пункт на берегу реки Гайчур и был основан", - сказал он.

Бибаров-Государев подчеркнул, что Гуляйполе, несмотря на небольшую численность населения, является одним из крупнейших городов Запорожской области и имеет "серьезный потенциал для развития сельского хозяйства и промышленности".

Он также выразил уверенность, что в Гуляйполе со временем вернутся жители, инфраструктура будет восстановлена при поддержке региональной и федеральной власти. Бибаров-Государев заявил, что общественники Запорожской области ждут дальнейшего продвижения российских войск и возможности включиться в работу по восстановлению освобожденных населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления войск СВО и совещания с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Российский лидер отметил, что освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, а высокие темпы наступления группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска зачистили свыше 7 тыс. зданий и строений в ходе освобождения Гуляйполе.