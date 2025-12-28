Боец Печорин: беспилотник "Молния" идеально поражает цели на расстоянии до 50 км

Это лучший ударный БПЛА, который существует на данный момент, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ударный беспилотник "Молния" отлично подходит для поражения целей противника, находящихся на расстоянии до 50 км, рассказал военнослужащий группировки "Центр" с позывным Печорин на видео, представленным Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Молния" - это лучший ударный БПЛА, который существует на данный момент. Хорошая аэродинамика, хорошая грузоподъемность, удобность в эксплуатации. "Молния" идеально подходит для точного поражения цели на расстоянии до 50 километров", - сказал он.

В Минобороны в свою очередь отметили, что строение "Молнии" в виде самолета позволяет ей развить большую скорость в сравнении с обычным FPV-дроном и улететь на большее расстояние.

В ведомстве также сказали, что один из расчетов "Молнии-2" группировки "Центр" уничтожил пулеметный расчет ВСУ на красноармейском направлении СВО. "Расчет БПЛА "Молния-2" подразделения войск беспилотных систем в составе 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", точечными ударами уничтожил пулеметный расчет ВСУ <…> и создал благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений на красноармейском направлении СВО", - добавили в МО.