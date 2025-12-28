Операторы БПЛА доставляют бойцам в среднем по 100 кг грузов в сутки

Это боеприпасы, продовольствие, запасные аккумуляторные батареи для радиостанций и лекарственные препараты, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем из состава группировки "Днепр" доставляют по воздуху в среднем по 100 кг грузов за сутки в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии совместно с подразделениями тылового обеспечения группировки войск "Днепр" ежедневно доставляют нашим подразделениям, выполняющим боевые задачи в островной части дельты Днепра в Херсонской области, боеприпасы, продовольствие, запасные аккумуляторные батареи для радиостанций и лекарственные препараты. За сутки один оператор совершает более 20 доставок. Средний вес каждой такой "посылки" - до 5 килограмм", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что применение БПЛА в современных условиях на СВО обеспечивает высокую скорость доставки грузов-"посылок" для передовых подразделений со всем необходимым.

"Колбаса, шоколадки, каши рисовые, гречка. Все, что можно отправить, мы отправляем. Все съедобное, витамины также, отправляем таблетки. Все, что для них (военнослужащих - прим. ТАСС) нужно, мы скинем", - рассказал оператор роты войск беспилотных систем с позывным Хакер.