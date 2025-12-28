Старший сержант Болотов застал врасплох большое скопление живой силы ВСУ

Благодаря действиям бойца войскам РФ удалось ликвидировать противника

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Старший сержант Владислав Болотов в составе разведывательного подразделения выполнял задачу по проведению разведывательных действий и выявил большое скопление живой силы ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что боец скрытно передвигался по лесополосе и услышал голоса. Подойдя ближе, группа Болотова обнаружила большое скопление живой силы ВСУ и украинское тяжелое орудие. Болотов остался на месте и наблюдал за действиями противника.

"Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное - куда он собирается нанести удар", - сообщили в Минобороны.

Благодаря действиям бойца войскам РФ удалось застать противника врасплох и устранить его.