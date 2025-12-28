ТАСС: ВСУ под Гуляйполем дезертировали целыми подразделениями

В российских силовых структурах отметили, что на запорожском и днепропетровском направлениях чаще происходит саботаж поставленной боевой задачи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ВСУ в ходе боев в районе Гуляйполя Запорожской области дезертировали целыми подразделениями. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Бойцам ВС РФ там противостояли военные ВСУ из 102-й отдельной бригады теробороны, 33-го, 225-го, 425-го отдельных штурмовых полков.

"Уровень дезертирства высок на всех направлениях, однако есть характерные отличия. На запорожском и днепропетровском направлениях чаще происходят случаи оставления позиций, то есть, по сути, саботаж поставленной боевой задачи, что в том числе является причиной ослабления украинской обороны. Особенно наглядно данная ситуация проявилась под Гуляйполем, где позиции покидали целые подразделения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на херсонском направлении, к примеру, преобладают случаи оставления части, когда военнослужащие покидают ПВД и не возвращаются. Самовольные оставления частей в ВСУ происходят на всех этапах: от "учебки" и до позиций на передовой, отметил собеседник.

Как сообщила пресс-служба Кремля 27 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Об этом ему доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Город Гуляйполе - серьезный район обороны, оборудованный противником в инженерном отношении, защищенный с севера и востока водными преградами - рекой Гайчур и ее притоками. Расстояние до Орехова - до 35 км, до Запорожья - до 90 км. Установление контроля над Гуляйполем позволит закрепиться на западном берегу реки Гайчур, а также создать угрозу обхода обороны противника в Орехове.