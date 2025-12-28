ВС РФ уничтожают ВСУ на северо-западе Купянска

Командир роты штурмового отряда 122 полка заявил, что город находится под контролем российских войск

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" в видео, предоставленном Минобороны, рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянска и проводит штурмовые действия, уничтожая противника.

"Командир роты штурмового отряда 122-го полка, нахожусь в городе Купянск на северо-западе. Проводим штурмовые действия, уничтожаем противника. Победа будет за нами, Купянск наш", - сказал командир штурмовиков.

Оборонное ведомство также опубликовало кадры уничтожения автомобиля, боевой бронированной машины и роботизированной платформы ВСУ на подступах к Купянску.