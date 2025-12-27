Марочко: Киев теряет в боях у Купянска элитные подразделения

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины бросает к Купянску Харьковской области резервы, в том числе элитные подразделения нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, и не жалеет потерь в них. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ контратакуют с разных сторон Купянска, пытаясь вернуть контроль над городом, но российские бойцы отбивают все накаты противника.

"По поступающей информации, Киев бросает в Купянск все возможные резервы, в том числе элитные подразделения национальной гвардии и ГУР Украины. И это как раз говорит об отчаянных попытках военно-политического руководства Украины вернуть контроль над городом, не считаясь с потерями даже в элитных подразделениях", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что, несмотря на давление противника, силы РФ отбивают все атаки, а "украинское командование бросает в Купянск все резервы".

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщал, что под Купянском в окружении находятся 3,5 тыс. военных ВСУ. Город под полным контролем армии РФ, заявил Путин.