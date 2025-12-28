ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белгородской области мужчина пострадал от удара ВСУ по автомобилю

Бригада скорой медицинской помощи транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода
13:34

БЕЛГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Новая Таволжанка. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и грудной клетки. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

Отмечается, что после оказания помощи бригада скорой медицинской помощи транспортирует мужчину в городскую больницу №2 Белгорода. Также поврежден автомобиль. 

