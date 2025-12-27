Путин: все стоящие перед ВС задачи в СВО выполняются в соответствии с замыслом

Президент заявил об этом во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все задачи, стоящие перед Вооруженными силами РФ, выполняются в соответствие с замыслом спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом", - указал российский лидер.