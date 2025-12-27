ВС РФ освободили Артемовку в ДНР

Населенный пункт является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Артемовку в ДНР. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.

"На октябрьском направлении освобожден населенный пункт Артемовка. Важный населенный пункт, который является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении, для того, чтобы охватывать стратегический рубеж обороны противника, который проходит по Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску", - сказал он.