Путин по видеосвязи заслушал доклад командиров освободившей Димитров бригады

Командующий 5-й мотострелковой бригады рассказал главе государства о боевой работе своего подразделения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посещая один из командных пунктов СВО, по видеосвязи лично заслушал доклад с передовой командиров освобождавшей город Димитров в ДНР 5-й мотострелковой бригады.

"Полковник Фасхутдинов Рамиль Ленарович у нас на связи, с передового пункта управления этой бригады, - объявил верховный главнокомандующий. - Доложите, пожалуйста, об обстановке в городе, о том, как шел штурм и какова сейчас ситуация?"

Командующий бригадой подробно рассказал главе государства о боевой работе своего подразделения и предложил также подключиться из самого Димитрова старшему лейтенанту Владимиру Сененко, одному из первых вошедшему в город.

"Пожалуйста, с удовольствием", - поддержал Путин.