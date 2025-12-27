ВС РФ взяли под контроль Высокое, Вильчу и Прилипку

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие в рамках создания полосы безопасности у границ РФ взяли под контроль населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области", - сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.